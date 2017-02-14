Bitlis'te terör operasyonu: 11 gözaltı

Bitlis merkez ve 4 ilçede terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde, 'Terör örgütü PKK/KCK'ya milis iş birlikçilik faaliyetlerinde bulunmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla 12 şahsa yönelik il merkezi ile Tatvan, Adilcevaz, Ahlat ve Mutki ilçelerinde 11 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon sonucu B.Y, İ.Y, N.K, R.A, S.G, Y.S, C.K, S.B, M.Ş.Ö, Ö.T ve F.K. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır."

Şahıslar hakkında adli tahkikatın başlatıldığı kaydedilen açıklamada, terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlıkla devam edeceği kaydedildi. AA