Bingöl'de SİHA ile bir terörist etkisiz hale getirildi

Valilik'ten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Kuruca köyü Kayabaşı Deresi mevkisinde bir teröristin tespit edildiğini, silahlı insansız hava aracı tarafından bugün 01.00 sıralarında yapılan tek atışla erkek terör örgütü mensubunun silahı ile ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.

Teröristin üzerinde kalaşnikof, 2 el bombası, 144 mermi ve 5 şarjör ele geçirildiği vurgulanan açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadesine yer verildi.