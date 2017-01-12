Bilecik merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları belirlenen, daha önce görevden ihraç edilmiş aralarında 2 ve 4. sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 22 eski emniyet personeli hakkında yakalama çıkarıldı.

Bunun üzerine Bilecik Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Bilecik, Bozüyük ve Söğüt ilçeleri ile Ankara, Eskişehir ve Kütahya'da operasyon başlatıldı.

Gözaltına alınan 22 eski emniyet personelinin evlerinde arama yapıldığı, il dışındaki şüphelilerin Bilecik'e getirileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. AA