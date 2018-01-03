Beytüşşebap'ta sınır çocuklarının bayrak sevgisi

Türkiye’nin Irak sınırında bulunan Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde yaşayan 8-13 yaşları arasındaki bir grup çocuk, yerde bayrak buldu.
Bayrağın yerde olmasına içlenen çocuklar, kolları sıvayarak köy meydanındaki mezarlığın yanına kendi imkanlarıyla direk dikti.
Bayrağı direğe asan çocukların mutlulukları gözlerine yansıdı. Çocuklar, zaman zaman rüzgarın etkisiyle devrilen direği yeniden ayağa kaldırıyor.
Çocuklardan Ahmet Adıyaman, bayrağı yerde gördüğünü belirterek, “Bayrağın dalgalanmasını istedim. Arkadaşlarımın yardımıyla topraktan harç yapıp, bayrağı diktik. Şehitlerimize armağan ediyoruz” dedi.
Köylülerden Kenan Adıyaman, “İlkokul öğrencileri okul çıkışlarında yerde gördükleri bayrağı alıp kendi imkanlarıyla kazıp, çamurdan harç yapıp diktiler” şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA