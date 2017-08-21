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Buradasınız : » » Beykoz'da trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Beykoz'da trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Beykoz'da hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Beykozda trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Beykoz'da hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Beykoz-Riva yolunda İzzet Aptioğlu idaresindeki 34 FJ 629 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Musa Aksoy yönetimindeki 34 EV 1406 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, takla atıp çelik bariyerlere çarptıktan sonra durabildi.

Kazada, sürücü Aptioğlu ile araçtaki Adnan Aptioğlu yaşamını yitirdi, otomobildeki ismi öğrenilemeyen bir kişi de ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ve sağlık ekipleri de yaralıyı sıkıştığı araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından, araçtaki cesetler çıkarılarak, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol, araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı. 

Etiketler: İstanbul, Beykoz, trafik Kazası
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