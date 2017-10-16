Belediye binasını arayıp kilitlemişler

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla 9'u tutuklu 18 askeri personel hakkında açılan davanın iddianamesinde, cuntacı askerlerin, örgütün "Sarıkamış Ana Komuta Kademesi" davası sanığı, dönemin 1. Komando Tabur Komutanı eski Yarbay Gürhan Yener'in talimatıyla Sarıkamış Belediyesinde arama yaptıkları bildirildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY ile ilişkili oldukları ve darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla söz konusu dönemde Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığına bağlı 1. Komando Tabur Komutanlığı 3. Komando Bölüğü'nde görevli eski Üsteğmen Nihat Moralı, eski Yüzbaşı Mustafa Keser, eski Astsubay Mehmet Teleme, eski uzman çavuşlar Harun Öden, Muzaffer Taş, Süleyman Açık, eski sözleşmeli erler Halis Ulakçı, Yavuz Ali Irmak ve Ömer Kuş ile diğer 9 askeri personel hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 109 sayfalık iddianamede, FETÖ/PDY'nin ortaya çıkışının yanı sıra örgütün devlet kurumları ve Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanması ile 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsünde yaşananlar hakkında bilgi verildi.

İddianamede, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Sarıkamış ilçesindeki cuntacı askerlerin kışlalarından ayrılarak bazı kurumları ele geçirmek için harekete geçtikleri anımsatılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara çıkan Sarıkamışlıların kurumlara girmeye çalışan cuntacı askerleri kısa sürede püskürtüp kışlalara dönmelerini sağladıkları kaydedildi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık Keser, personelini çatılar ve camlardan gelebilecek terör saldırılarına karşı köşebaşılarına ve karanlık noktalara yerleştirdiğini belirtti.

Keser, terör saldırısına karşı kışladan çıkarak güvenlik önlemi aldıklarını öne sürerek, "Çevredeki birkaç vatandaşa ve açık olan iş yerlerindeki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı olduğunu, evlerine gitmelerini söyledik. Askerlerime aynı şekilde vatandaşlara 'Sokağa çıkma yasağı var.' diyerek evlerine göndermeleri şeklinde talimatı ben verdim." diye konuştu.

Tutuklu sanıklardan Moralı da örgütün "Sarıkamış Ana Komuta Kademesi" davası sanığı, dönemin 1. Komando Tabur Komutanı eski Yarbay Gürhan Yener'in vatandaşlarla tartıştığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Komutan Gürhan Yener bulunduğumuz yere geldi ve kalabalıklaşarak yanımıza doğru gelen vatandaşlar ile sözlü tartışmaya girdi. Bu sırada ben kalabalıktaki bir vatandaşı yanıma alarak kendisine 'Ne oluyor, siz niye böyle toplandınız?' diye sordum. Vatandaş da bana 'Sizinle bir problem yok, kışlanıza geri dönün.' dedi. Başka bir vatandaş ise 'Kışlanıza geri dönün, darbeciler.' diye bağırdı. Ben de darbe olduğu kanısına vardım."

Tutuklu sanıklardan eski Uzman Çavuş Süleyman Açık da olay günü saat 23.15'te ilçe merkezine ulaştıklarını ve Gürhan Yener'in de orada bulunduğunu ifade ederek, "Yarbay Yener, Yüzbaşı Keser'e, 'Sokak başlarında emniyet alıyoruz.' şeklinde talimat verdi. Keser de bize dönerek, 'Her sokak başına üçer kişi geçerek emniyet alın, gelen vatandaşları 'Sokağa çıkma yasağı var, evlerinize dönün.' şeklinde uyarın' diyerek talimat verdi." beyanında bulundu.

'Belediye binası aranacak' şeklinde emir verdi"

Sanık Süleyman Açık, Sarıkamış Belediyesinin Yener'in talimatıyla arandığını anlattı.

"Yener, 'Belediye binası aranacak.' şeklinde emir verdi." diyen sanık Açık, şunları kaydetti:

"Bunun üzerine Keser beni ve başka bir FETÖ davasının sanığı olan sözleşmeli er Özkan Apo'yu yanına çağırdı. 'Bekçiyi al, belediye binasına çık, kontrol et, aşağıya in, kapıları bekçiye kilitlettir.' emrini verdi. Kontrol edip kilitlettirdim. Yener, beni ve bekçiyi çağırdı, bekçiye 'Kapıları kilitledin mi?' diye sordu. 'Evet' demesi üzerine anahtarı istedi, bekçinin 'Bende kalsın.' demesi üzerine 'Tamam, git.' dedi."

İddianamede, sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile "terör örgütü üyesi olma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları istendi.

İdianamede ayrıca, tutuklu sanıklar eski sözleşmeli erler Halis Ulakçı, Ömer Kuş, eski uzman çavuşlar Muzaffer Taş, Süleyman Açık ile tutuksuz yargılanan sözleşmeli erler Ferhat A. ve Kadir C'nin "korku, panik yaratacak şekilde ateş etme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.

Eski Yarbay Gürhan Yener hakkında başka bir davada, benzer suçlardan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.