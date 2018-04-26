  • 26 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 'Bebek Firarda' filmi Adana'da gerçek oldu

'Bebek Firarda' filmi Adana'da gerçek oldu

Adana'da bakıcısı uyurken evden dışarı çıkan 1.5 yaşındaki bebek, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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Olay, saat 4.20 sıralarında Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesinde meydana geldi. 1.5 yaşındaki Asım bebek, bakıcısı uyuduğu sırada kapısı açık unutulan evden dışarı çıktı.

Asım bebek evinin yüz metre ilerisindeki caddeye koşarak geldi. Cadde üzerinde bulunan otel çalışanı Sercan Koç başıboş bir şekilde bebeğin koştuğunu görünce hemen yanına gidip bebeği aldı.

Annesi ve babasının olmadığını fark eden Koç durumu polis ekiplerine iletti. Otel müdürü Mete Erdal da bebekle yakından ilgilenerek bir süre misafir etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri bebeği daha sonra ailesine teslim etti.

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana, bebek, bakıcı
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