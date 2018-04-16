Batman'da trafik kazası: 4 ölü, 11 yaralı

Alınan bilgiye göre, Batman-Beşiri karayolunun Batman Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde, Turan Görnü yönetimindeki kamyonet ile 26 yaşındaki Agit Tarhan yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü Agit Tarhan olay yerinde, kamyonet sürücüsü Turan Görnü ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çarpışma sonucu ağır yaralanan 5 yaşındaki Mustafa Görnü ile 30 yaşındaki Hicran Görnü de kaldırıldıkları hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan çoğunluğu çocuklardan oluşan 11 kişinin ise tedavileri sürüyor.

Kaynak: AA