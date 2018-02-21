  • 21 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Batman'da minibüs, koyun sürüsüne çarptı

Batman'da işçileri taşıyan servis minibüsünün koyun sürüsüne çarpması sonucu 6 kişi yaralandı, 42 koyun telef oldu.

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Batmanda minibüs, koyun sürüsüne çarptı

Batman Can Ökkeş yönetimindeki 72 S 0306 plakalı tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü, güney çevre yolu Kuyubaşı TOKİ mevkiinde koyun sürüsüne çarptı.

Kazada, minibüste isimleri henüz belirlenemeyen 5 işçi ile çoban Emin Badem yaralandı, 42 koyun telef oldu.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce minibüs ateşe verildi. Kaza yerinde 2 grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polis havaya ateş açtı.

Kaza nedeniyle çevre yolunda trafik akışı bir süre tek yönlü sağlandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bir görgü tanığı da koyun sürüsüne önce 2 otomobilin, ardından minibüsün çarptığını iddia ederek, "Kazada çoban ağır, işçiler hafif yaralandı." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: koyun sürüsü, kaza, Batman
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