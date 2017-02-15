  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Batı Akdeniz'de fırtına uyarısı

Batı Akdeniz'de bu akşamdan itibaren yarın akşama kadar fırtınanın etkili olması bekleniyor

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Batı Akdenizde fırtına uyarısı

Batı Akdeniz'de, rüzgarın denizde bu akşamdan itibaren fırtınaya dönüşeceği, gece saatlerinde de fırtınanın Akdeniz Körfezi'nde etkisini artıracağı bildirildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgedeki denizlerde halen kuzey yönlerden 5 ila 7 kuvvetinde esen rüzgar, akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde etkili olacak. Rüzgar, gece saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nde 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

Yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin edilen fırtına nedeniyle denizciler ve balıkçıların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısı yapıldı.

Etiketler: Batı Akdeniz, Fırtına, uyarısı
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