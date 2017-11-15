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Başkentte 24 saat ulaşım dönemi

Ankara'da 24 saat kesintisiz ulaşım uygulaması, cuma gecesi başlayacak.

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Başkentte 24 saat ulaşım dönemi

Ankara'da 24 saat toplu ulaşım dönemi başlıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, kesintisiz ulaşımının Cuma gecesinden itibaren başlayacağını duyurdu.

Kesintisiz toplu ulaşım için ilk aşamada en çok yolcunun taşındığı 35 hat belirlendi.

Başkentteki yolcu sayısının yüzde 90'ını taşıyan hatlarda ulaşım gece 02.00'ye kadar normal seyrinde devam edecek.

Sabah 06.00'ya kadar da saat başı seferler yapılacak.

Metro seferleri 01.00'e kadar sürecek

Metro seferleri ise gece saat 01.00'e kadar sürecek.

Gece ulaşımının fiyat tarifesinde farklılık olmayacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, konuya sosyal yönden baktıklarını, zararı karşılayacaklarını söyledi.

Tuna, "Amacımız canlı, dinamik bir şehir yaratmak" dedi. 

TRT HABER

Etiketler: ankara toplu taşıma, 24 saat ulaşım
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