"Banker Bilo" filmi Kars'ta gerçek oldu

Kars'ta organizatörler tarafından yol kenarına terk edilen Afganistan uyruklu 92 kaçak yakalandı.

Kars-Digor karayolunda bir grup yabancı uyruklunun yol kenarında yürüdüğünü görenler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, Afganistan uyruklu 92 kaçağı yakaladı.

Kaçak göçmenlerden Hakkı Baratti, Afganistan'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktıklarını belirterek, "Kaçakçılar bizi saat 24.00'te kamyonetle Van'dan alıp saat 06.00'da İstanbul yerine buraya bırakıp gittiler." dedi.

Yabancı uyrukluların, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

Kaçak göçmenleri kente getiren kamyonet şoförü ile diğer zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yabancı uyrukluların, göçmen kaçakçılarınca İstanbul yerine Kars kent merkezi yakınlarındaki tepenin yamacında terk edilmesi, Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden "Banker Bilo" filminde Şener Şen'in canlandırdığı "Maho" karakterinin, köylüleri Almanya'ya götürmek vaadiyle kandırarak İstanbul'a bıraktığı sahneyi akla getirdi.

Kaynak: AA