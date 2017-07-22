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Buradasınız : » » Balıkesir'de zincirleme trafik kazası

Balıkesir'de zincirleme trafik kazası

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, 5 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

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Balıkesirde zincirleme trafik kazası

Balıkesir'de Kadir Sedat Hızarcı'nın kullandığı 34 KY 3178 plakalı otomobil, Savaştepe-Soma karayolu Karaçam Mahallesi kavşağında, tali yoldan çıkan Salim Er yönetimindeki 10 L 4986 plakalı motosiklete çarptı.

Aynı yönde seyreden Turan Karabulut idaresindeki 16 RU 791 plakalı hafif ticari araç, Muhtaç Genç'in kullandığı 45 R 9472 plakalı otomobil ve Hasan Karagöz yönetimindeki 10 L 59 01 plakalı motosiklet de bu araçlara çaptı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Er, 112 Acil Servis ekiplerince Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafik kazası nedeniyle karayolunda ulaşım yaklaşık bir saat süreyle kontrollü olarak sağlandı.

Etiketler: balıkesir, zincirleme trafik kazası
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