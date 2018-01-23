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Buradasınız : » » Bakanlıktan Zeytin Dalı Harekatı'na iş makinesi, kamyon, treyler desteği

Bakanlıktan Zeytin Dalı Harekatı'na iş makinesi, kamyon, treyler desteği

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, TSK tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na iş makineleri, kamyon ve treyler ile destek veriyor.

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Bakanlıktan Zeytin Dalı Harekatına iş makinesi, kamyon, treyler desteği

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne ait yaklaşık 60 iş makinesi, kamyon ve treyler ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na destek veriyor. Bakanlık, meteorolojik bilgilerle de harekata katkı sağlıyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, daha önce Fırat Kalkanı Harekatı ile Diyarbakır Sur, Mardin Nusaybin, Hakkari Şemdinli ve Şırnak Kato Dağı'nda yürütülen faaliyetlere de destek vermişti.

Hava tahminleri TSK ile paylaşılıyor

Bakanlık, meteorolojik bilgilerle de Zeytin Dalı Harekatı'na katkı sunuyor.

Harekat kapsamında, Bakanlığa bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından, Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki bazı mevkilerin ayrıntılı hava tahmin raporları, bölgelerde özellikle hassas atış kabiliyetine sahip silah sistemleri ve hava harekatları için meteorolojik veri ve rapor desteği, 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz olarak TSK ile paylaşılıyor.

"Gereken desteği vermeye hazırız"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'nin bekası için hem hükümetin hem de silahlı kuvvetlerin hiç tereddüt etmeden gerekli adımları attığını belirtti.

Fırat Kalkanı Harekatı'na da destek verilmişti

Bakanlık daha önce Diyarbakır Sur, Mardin Nusaybin, Hakkari Şemdinli ve Şırnak Kato Dağı'nda yürütülen faaliyetlere 127 iş makinesi ve 250 personel ile katkı sunmuştu.

Yine Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'de Cerablus, El Rai, Bab, Azez, Aktarin yerleşim yerlerinde toplam 20 iş makinesi, ikmal ve nakil makineleri ve 45 personel ile faaliyetlere destek vermişti.

Ayrıca Suriye sınırında askeri yolların genişletilmesi ve modüler beton duvar yapımı işleri, Suriye'den gelecek mülteciler için kamp yeri hazırlanması ve İdlib vilayetinde güvenlik maksatlı faaliyetlerde de DSİ'ye ait 76 iş makinesi ve 160 personel görev almıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Orman ve Su işleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri
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