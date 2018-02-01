Bakan Mehmet Özhaseki: Rize dolgu alanlarındaki tehlikeden kurtarılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Rize’de dolgu alanlardaki tehlikeyi ortak akılla çözeceklerini belirtti.

Rize’nin bu tehlikeden kurtarılması için Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bölgeye gelerek dolgu ve rezerv alanlarını inceleyecek. Rize’deki programlarına ilk olarak Rize Valiliği’nde başlayan Bakanlar Özheseki ve Bak, açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseli ile dolgu alanlarında binalar için ortaya çıkan sorunlar ve diğer kentsel dönüşümlerle ilgili sorunlar görüştüklerini dile getirerek, “Bugün birlikte bu konuları yerinde görmek için bize zaman ayırdı. Rize’nin çok daha şirin ve estetik bir şehre dönüşmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte neler yapılabilir, ne gibi konular değerlendirilebilir bunu görmek için şehrimize geldiler. Bu konular şirin ilimiz Rize için önemli” şeklinde konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Rize’nin gündemlerinden hiç düşmediğini kaydederek, "Planlamanın biraz geç olması daha sonra gelen ideolojik belediyecilik anlayışları ve yapılaşmada belki de standardı, kaliteyi tutturamamamız birçok şehirde birçok sorunla bizi karşı karşıya bırakıyor. Bunların hepsinin yolu ve çözümü var. Ancak bütün bu yollar ve çözümler nihayetinde bizim planlamamız neticesinde ortaya çıkmasına rağmen yerelde belediyemiz ve sonra da halkımızın bize vereceği destekle çözülür. Şöyle bir güç yok, yukarıya çekilip istediği gibi planlama yaparak ertesi sabah gelerek hepsini yıkıp, yapıp teslim etmek ortaya çıkacak bir güç, imkan, fırsat, yetki, kanun böyle bir şey yok. Ortak akılda bir şey çözeceğiz” dedi.

“Karşımızda bir tehlike var bu belayı çözerken o bir fırsata dönüşebilir”

Yeni mimari tarzla yeni konutlar inşa edebileceklerini vurgulayan Bakan Özhaseki, “Buradaki sorun birincisi dolgu alanındaki konutların şuanda Allah korusun herhangi bir sıkıntı durumunda vatandaşlarımıza müthiş bir risk olarak geri dönecek olmasıdır. Buradaki yıkımlardan birçok insanın canını, malını kaybetmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalması. İşin siluet tarafı, mimari tarafını artık ikinci tarafta düşünüyoruz. Böyle bir sıkıntı ile karşı karşıya kaldığımıza göre şimdi bizim bunu bir fırsata dönüştürme imkanımız olabilir.” diye konuştu.

"Düşündüğümüzü en kısa sürede gerçekleştiririz"

Kamu olarak ellerini taşın altına koyacaklarını belirten Bakan Özhaseki, “Belediye zaten bu işin içerisinde olacak. Vatandaşında bize anlayışı, yardımcısı olması gerekiyor. El birliği ile çözebiliriz. Düşündüğümüzü en kısa sürede inşallah gerçekleştiririz. Bütün için Valimizle toplantı yapacağız. Bizde ne kadar belge varsa bunlar üzerinde çalışacağız. Burada ne kadar inşaat alanı var, ne kadar ticaret ve konut var hangisi daha riskli bunları çalışacağız. Alana çıkarak bunları yerinde göreceğiz. Rezerv alanı olabilecek yerler nereleriyse onları göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Projeyi buraya gelerek herkese göstereceğiz”

Projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunacaklarını dile getiren Bakan Özhaseki, “İçeriye çekilip dersimize çalışacağız. İyi bir proje yapacağız. Projeyi buraya gelerek herkese göstereceğiz. Ankara’da proje yaptık bu oldu değil. Öyle bir şey yok. Yıllarda belediye başkanlığı yaptığım için bu konudaki hassasiyeti biliyorum. Buraya koyacağımız projeyi vatandaş beğenirse yavaş yavaş uygulamaya geçeceğiz. Bunu birkaç yıl içerisinde gerçekleştirebiliriz. Önümüzde duran sıkıntıyı, belayı bir fırsata dönüştürebiliriz. Projeyi Cumhurbaşkanımıza da arz edeceğiz, onunda desteğini isteyeceğiz. O elinden geleni yapacaktır bu konuda. İnşallah bunu hep beraber el birliği ile gerçekleştireceğiz” dedi.

Kaynak: İHA