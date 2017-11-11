Bakan Arslan Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nda incelemelerde bulundu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı şantiye sahasında incelemelerde bulundu. Yetkililerden projede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Arslan, incelemenin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Arslan bugüne kadar 229 milyon kişinin Marmaray Projesi'ni kullandığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Ancak İstanbul için çok daha önemli olan, Asya Yakası'nda Gebze'den Söğütlüçeşme'ye hatta Ayrılıkçeşme'ye kadar, Avrupa Yakası'nda da Kazlıçeşme'den Halkalı'ya kadar banliyö sistemlerinin metro standardına kavuşturulması ve Marmaray Projesi ile entegre olup kesintisiz hale gelmesi, aynı zamanda Marmaray araçları ile de Gebze'den Halkalı'ya 114 dakikalık sürede 43 istasyonluk güzergahı kat edebilmeleri.

Bu bizim için çok önemliydi. Proje güzergahını inceledik. 2018 sonunda hizmete sunmayı hedeflediğimiz Halkalı'dan Gebze'ye kesintisiz metro standardındaki bu sürüş ile ilgili çalışmalarda çok iyi bir noktaya geldiğimizi görüyoruz. Daha önce yüklenicilerimizden kaynaklı işler aksadı, fesihler söz konusu oldu, tekrar ihale ettik. Yaklaşık 64 kilometrelik bu güzergahın tamamında çok hummalı bir çalışma var."

Söz konusu hat üzerinde 3 ayrı hattın olduğunu dile getiren Arslan, 2 hattın banliyö trenlerine hizmet edeceğini, bir tanesinin de şehirlerarası ve uluslararası trenlere hizmet edeceğini söyledi.

Arslan, geçmişte banliyö hatları ile birlikte şehirlerarası ve uluslararası taşımacılığın aynı hatlarda yapıldığını anımsatarak, bu durumun bazı sorunlara neden olabildiğini anlattı.

Şimdi T1 ve T2 hattını Marmaray araçlarının kullanacağını, T3'ü ise yüksek hızlı trenin de dahil olduğu şehirlerarası ve uluslararası trenlerin kullanacağını aktardı.

Arslan, "Projenin CR3 kısmındaki ilerleme şu an için yüzde 67, bu önemli bir rakam. Son aylardaki hızlanmaya bağlı olarak da her ay ortalama yüzde 5 üzerine koyabiliyoruz. Bunun anlamı da şu, kalan yüzde 33'lük kısmını 6-6,5 aylık periyotta bitireceğiz. Daha sonra ince işçiliklerle birlikte ağustosta projeyi, eylül sonunda da sinyal dahil bitirmiş olacağız." bilgisini paylaştı.

"Gebze-Pendik arası hatlarımız bitme aşamasına gelmiş durumda"

Çalışma yapılan alanda Avrupa Yakası'nda yaklaşık 20 kilometrelik, Anadolu Yakası'nda 43 kilometrelik bir çalışma alanı bulunduğunu bildiren Arslan, şu bilgileri verdi:

"Toplam 63 kilometre. Daha önce Gebze'den Pendik'e kadar olan yaklaşık 20 kilometreyi bitirmiştik, yüksek hızlı trenlerimiz Pendik'e kadar geliyordu. Gebze- Pendik arası T1, T2 dediğimiz banliyö trenlerine de hizmet verecek olan hatlarımız da bitme aşamasına gelmiş durumda, sadece sinyal kısmı eksik. Hedefimiz 2018 yılı ağustosuna kadar 63 kilometrelik güzergahın tamamında, inşaatı, altyapıyı, elektromekanik sistemleri bitirmek, rayları tamamen döşemiş olmak ve ağustos ayından itibaren de, eşgüdüm içinde yapılan sinyal çalışmalarını eylül sonu itibarıyla bitirmiş olmak.

Böylece eylül ayından aralık ayına kadar olan 3 aylık süreçte de test süreçlerimizi gerçekleştirmiş olacağız. 2018'in aralık ayı sonu itibarıyla İstanbullular, İstanbul'a gelenler Gebze'den Halkalı'ya Marmaray araçları ile metro standardında hizmet almış olacaklar. "

"Yaklaşık 128 saniyede bir tren çalıştırılabilir duruma geleceğiz"

Projenin tamamlanması ile yaklaşık 128 saniyede bir tren çalıştırılabilir duruma gelineceğini belirten Arslan, ihaleyi kazanan firmadan alınan 440 Marmaray aracının 300 tanesinin Türkiye'de imal edildiğini aktardı.

Araçlarda fren yaparken harcanan enerjinin yeniden elektrik enerjisine çevrilip kullanılabildiğinin altını çizen Arslan, araçların modern ve elektrik sarfiyatının düşük olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA