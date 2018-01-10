Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba: 25 yıl sonra silah değil gıda konuşulacak

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki "Ziraat Öğretiminin 172. Yılı Kutlama Töreni"nde konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, milli tarımın ve üretimin her şeyden önce geldiğinin altını çizdi.

Dünyadaki açılığa dikkat çeken Bakan Fakıbaba, 20-25 yıl sonra silahların değil gıdanın konuşulacağını, gıda üretimek zorunda kalınacağını vurguladı. Fakıbaba şunları söyledi:

"Gıdada güvenliği sağlayamazsak, karnımızı doyuramazsak 40-50 gün dayanırız sonra da her şeyi yapar hale gelebiliriz. Her yerde önümüze bir şeyler koyuyorlar. Ben yemiyorum. Önümüze koyulan şeylerin 4’te 3'ü yeniliyor yinede. Belki yemek istemiyorum. Çiftçilerim ürünleri çok zor şartlarda üretiyor ama çok kolay tüketiyoruz. Dünyada 800 milyon insanın açlıkla mücadele ettiği yerde önümden yiyeceklerin yarım yarım gitmesi zoruma gidiyor. Bunu anlatmak için yetişmiş akademik kadroyla bilgili insan kaynağına ihtiyaç var. 20-25 yıl sonra silah mı gıda mı diye sorulsa gıda denecek. İstediğiniz kadar silahınız olsa da gıdayı üretmek zorunda kalacağız. Bu nedenle ziraat ve veteriner fakülteleri çok önemli öğretim kurumlarıdır. Tarımsal öğretime başlanan 1846 yılından bu zaman çok yol kat edildi. Bugün gelinen nokta bir son değil bir başlangıç olarak kabul edilmelidir. Elde ettiğimiz bilgileri daha da ilerleterek tarımı aktarmalıyız. Tarım milli bir olaydır. Tarımımıza özel önem vereceğiz. Hiç ahıra girmeden diploma alan veteriner hekim ve mühendis arkadaşlar var. Veteriner ahıra girip o koku üstüne sinmezse o arkadaş veteriner değildir. Son 15 yılda mühendis ve veteriner hekim sayısını 3 kat artırdık. Bu yeterli olmayacak bunları daha da artıracağız. Su ürünleri mühendisleri sayısında da artış yaşanacak. Bütçe imkanları doğrultusunda ihtiyaç olan istihdamı sağlayacağız. Bu sayı şu anda yeterli değil.”

Sağlık Bakan Demircan: Sağlık ve tarım iç içe

Sağlık ve tarımın gıda sektörü nedeniyle iç içe olduğunun altını çizen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise, "Tarımla sağlığın çok iyi bir ilişkisi var. Beslenme ve sağlık doğru orantılıdır. Anadolu binlerce yıl tarıma beşiklik etmiştir. Bu bilgi birikimi kuşaktan kuşağa aktarılmış. Bu 172 yıl sembolik bir yıldır. Anadolu, insanlığın beslenmesinde dolu dolu analık yapmıştır. Tarım, bilgi ve teknolojiyle birlikte ele alınmalı. Bu coğrafyada maruz kaldığımız saldırılarda alnımız ak bir şekilde insanlığa hizmet etmek için teknoloji üretilmesi gerekiyor. Bilgi ve teknolojinin de tarımda çok büyük önemi vardır" dedi.

Kaynak: İHA