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Bağcılar'da 136 sokak hayvanına yuva bulundu

Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'nde bu yılın 6 ayında 126'sı köpek, 10'u kedi olmak üzere 136 hayvana yuva bulundu.

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Bağcılarda 136 sokak hayvanına yuva bulundu

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi’nde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Gerek sokaktan toplanan sahipsiz kedi-köpek ve gerekse vatandaşların evlerinde baktığı hayvanların aşıları, çip takımı, sahiplendirilmesi, kısırlaştırılması, tedavi ve muayenesi burada yapılıyor.

Bu yılın 6 ayında 169 köpek ve 240 kedi olmak üzere toplam 409 yaralı ve hasta sokak hayvanının tedavisi yapılırken, 445'ine de kuduz aşısı uygulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle yapılan ortak çalışmayla da 31 sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Bunun yanında 10'u kedi ve 126'sı köpek olmak üzere toplam 136 hayvan da sahiplendirildi.

Hayvanları teslim almaya gelenlerden yetişkinlerin köpekleri, çocukların da kedileri tercih ettiği gözlendi. Hayvanlar muayeneleri, kuduz ve parazit aşıları yapıldıktan sonra sıcak bir yuvaya kavuşturuluyor. Sahiplendirilen hayvanların takibi Bağcılar Belediyesi EBYS (Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "11 yıl önce faaliyete geçirdiğimiz barınağımızda sokak hayvanlarımızın kış ve yaz şartlarına uygun şekilde barınmalarını, tedavilerini, aşılarını yapıyoruz. İsteyen vatandaşlarımız gelip kedi ve köpekleri sahiplenebilir. Böylece onlar da sıcak bir yuvaya kavuşmuş olur" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: köpek, kedi, Bağcılar, sokak hayvanı
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