Aydın'da cami minaresine yıldırım düştü

Aydın il genelinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken şehir merkezlerinde su baskınları oluştu.

Yağış esansında birçok yere yıldırım düşerken yıldırımlardan biri de Efeler ilçesi Kozalaklı Mahallesi'ndeki caminin minaresine isabet etti. Büyük bir gürültü ile minareye düşen yıldırım sonrası cami aniden yanmaya başladı.

Köylüler tarafından camideki yangına ilk müdahale yapılırken Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince camideki yangın söndürüldü.

Yangın sonucu cami ibadet edilmez hale gelirken Köy Muhtarı Hüseyin Köseoğlu ve cami imamı İsa Yardım caminin bir ön önce ibadete açılması için yetkilerden ve köylülerden yardım istedi. Yangın nedeniyle minarede ve caminin bir kısmında hasar oluşurken, caminin elektrik ve ses sistemlerinin tamamen yandığı belirtildi.

Kaynak: İHA