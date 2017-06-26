  • 26 HAZIRAN 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Atatürk Havalimanı'nda bayramda yolcu yoğunluğu

Atatürk Havalimanı'nda bayramda yolcu yoğunluğu

Atatürk Havalimanı'ndan arife günü 85 bin, Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise 82 bin 854 kişi geliş-gidiş yaptı.

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Atatürk Havalimanında bayramda yolcu yoğunluğu

Atatürk Havalimanı'nı arife günü 85 bin, Ramazan Bayramı'nın birinci günü ise 82 bin 854 yolcu kullandı.

Alınan bilgiye göre, bayram tatilinde Atatürk Havalimanı'nda iç ve dış hatta diğer günlere göre yolcu yoğunluğu yaşandı.

Turistlerin yoğun olarak kullandığı havalimanından arife günü 85 bin yolcu giriş-çıkış yaptı. Bayramın birinci günü ise 82 bin 854 kişi bu havalimanını kullandı.

Ramazan Bayramı nedeniyle arife günü iç ve dış hattan 85 bin yolcu giriş çıkış yaparken, bayramın birinci günü 82 bin 854 yolcu, ikinci günü ise 74 bin 186 kişi giriş çıkış yaptı. Havalimanından Türkiye'ye giriş yapan yabancı turist sayısında da artış görüldü. AA

Etiketler: Atatürk Havalimanı, yolcu yoğunluğu
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