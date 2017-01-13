Atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı

Buna göre, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşavirliğine Selami Bilgin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğüne ise Yasin Kalem atandı.

Arslan Günler ve Rıza Mehmet Korkmaz, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında, Hatice Çelik ve Ferdi Şimşek de Milli Eğitim Bakanlığında bakanlık müşavirliği görevlerine getirildi.

Söz konusu atamalar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun'un ilgili hükümlerine göre yapıldı.