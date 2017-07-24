  • 24 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 32º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.552
    EURO 4.142
  • BIST 106772.08
    ALTIN 143.653
Buradasınız : » » Askeri araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Askeri araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Sivas'ta askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Askeri araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Sivas'ta askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yıldızeli İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli er İ.Ç. (20) yönetimindeki 58 JAA 232 plakalı askeri pikap, Sivas-Ankara karayolunun Direkli-Bedirli kavşağında, Selahattin Boyraz'ın (45) kullandığı 58 YE 008 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada İ.Ç. ve askerlerden Yunus K. (21) ile otomobil sürücüsü, araçtaki eşi Nafiye (40) ve 6 yaşındaki çocukları Onur Boyraz yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Selahattin Boyraz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavisi süren Nafiye ve oğlu Onur Boyraz'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Etiketler: Sivas, askeri araç, trafik Kazası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER