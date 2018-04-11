  • 11 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Asker arkadaşları 72 yıl sonra hastane odasında karşılaştı

Askerliklerinden 72 yıl sonra Karaman’da kanser tedavisi gördükleri hastanede tesadüfen aynı odaya düşen iki arkadaş, büyük mutluluk yaşadı.

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Asker arkadaşları 72 yıl sonra hastane odasında karşılaştı

Karaman Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesi'nde yaklaşık 1.5 yıldır tedavi gören 91 yaşındaki Ali Sert, 72 yıl önce birlikte askerlik yaptığı koğuş arkadaşı 91 yaşındaki Tahir Tanış’ın aynı odada tedavi olduğunu görünce çok sevindi.

Asker arkadaşıyla 72 yıl sonra tekrar buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Ali Sert, "Tahir Tanış ile askerliğimizi Çanakkale Gelibolu’da yaptık. Biz hiçbir zaman sevgimizi ve güleryüzümüzü birbirimizden eksik etmedik” dedi.

Askerlik anılarını da anlatan Ali Sert, arkadaşıyla yıllar sonra buluşması nedeniyle torunlarının getirdiği pastadaki mumları üfleyerek söndürdü.

Asker arkadaşları, röportaj sırasında bile birbirlerinin elini bırakmadı. Ali Sert’in 63 yaşındaki oğlu Bilal Sert, “Babam ile asker arkadaşı Tahir Amca burada tesadüfen karşılaştı. Zaten karşılaşır karşılaşmaz sarılarak birbirlerine askerlik anılarını anlattılar. O an duygulu anlar yaşadılar” diye konuştu.

“Dostluğumuz hiç bitmedi”

Hastalığı nedeniyle yattığı yatakta güçlükle konuşan Tahir Tanış ise “Bizim dostluğumuz 72 yıldır devam ediyor. Askerliğimizi aynı yerde yaptık ve aynı koğuşta kaldık. Şimdi de hastanede aynı odada kalıyoruz. Uzun yıllar sonra arkadaşımın hayatta olduğuna çok sevindim” dedi.

Tahir Tanış’ın 66 yaşındaki oğlu Zekeriya Tanış da, "Birbirlerini gördükleri için çok mutlu oldular. Onların mutlu olması biz evlatlarını da çok mutlu etti” diye konuştu.

Karaman Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesi'nde tedavileri devam eden 28 torun sahibi Ali Sert ile 18 torunu bulunan Tahir Tanış’ın hastalıkları da aynı. Kanser hastası olan asker arkadaşlarını çocukları ve torunları yalnız bırakmıyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: Karaman, hastane, hasta, asker arkadaşı
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