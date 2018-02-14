  • 14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Aranan FETÖ zanlısı noterde yakalandı

FETÖ'ye üye olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan zanlı, Eskişehir'deki bir noterde işlem yaptırırken gözaltına alındı.

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Aranan FETÖ zanlısı noterde yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aranan bir zanlı işlem yaptırdığı noterde yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen Murat T, kent merkezindeki bir noterde işlem yaptığı sırada Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: noter, FETÖ operasyonu, fetö, eskişehir
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