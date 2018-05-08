Araçların depolarından yakıt çalan çeteye operasyon: 4 gözaltı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede yaklaşık 1 ay boyunca yeni havalimanı inşaatında çalışan kamyonların mazotlarının çalındığını belirlendi.

Polis ekipleri, çetenin bir araçla olayları gerçekleştirdiğini tespit ederek, Plaka Tanıma Sistemi’nden (PTS) aracın plakasını belirledi.

Çetenin mazotları çaldıktan sonra Başakşehir’e bağlı Şamlar Köyü'ne gittiği tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, köye giderek yerlerini belirledikleri çeteye geçen Cumartesi günü baskın düzenlendi. Yapılan baskında emniyette suç kaydı bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Çaldıkları araca depolu hidrofor sistemi kurmuşlar

Baskın yapılan evde inceleme yapan polis, hırsızların Sancaktepe’de bir evden çaldıkları otomobili de ele geçirdi. Otomobilin kapılarını açan polis, çetenin arka koltukları çıkartıp 400 litrelik depo ve hidrofor sistemi kurduğunu gördü.

Hırsızların bu sayede kamyonların depolarındaki mazotları 5 dakikada boşalttıkları tespit edildi. Ayrıca çetenin mazotları çalarak baskının yapıldığı köyde ucuz fiyata otomobillere ve kamyonlara sattıkları öğrenildi.

Evde 3 bin 800 litrelik depolar ele geçirildi

Evde incelemelerini sürdüren ekipler, otomobildeki deponun yanı sıra 3 adet bin litrelik depo, 2 adet de 400 litrelik depo ele geçirdi.

Adliyeye sevk edilen 4 hırsızdan 2’si çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA