Aracının yandığını çaresizlik içinde izledi

Konya'da arızalanan hafif ticari araç, aküsüne başka bir araçtan takviye yapıldığı sırada çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Muhammet Tekin'in kullandığı 42 N 7557 plakalı hafif ticari araç, merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Ruhi Bağdadi Sokağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.

Yoldan geçen bir sürücüden yardım isteyen Tekin, durdurduğu aracın aküsünden kendi aracının aküsüne kablo ile takviye yapmak istedi. Bu sırada hafif ticari aracın motor bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın büyük bölümünü sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Muhammet Tekin, aracının yanışını ve söndürme çalışmalarını çaresizlik içinde izledi.

Yangın söz konusu hafif ticari aracın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.