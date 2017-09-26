  • 26 EYLÜL 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.542
    EURO 4.199
  • BIST 102270.17
    ALTIN 149.342
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Aracının yandığını çaresizlik içinde izledi

Aracının yandığını çaresizlik içinde izledi

Konya'da arızalanan hafif ticari araç, aküsüne başka bir araçtan takviye yapıldığı sırada çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Aracının yandığını çaresizlik içinde izledi

Konya'da arızalanan hafif ticari araç, aküsüne başka bir araçtan takviye yapıldığı sırada çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Muhammet Tekin'in kullandığı 42 N 7557 plakalı hafif ticari araç, merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Ruhi Bağdadi Sokağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.

Yoldan geçen bir sürücüden yardım isteyen Tekin, durdurduğu aracın aküsünden kendi aracının aküsüne kablo ile takviye yapmak istedi. Bu sırada hafif ticari aracın motor bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın büyük bölümünü sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Muhammet Tekin, aracının yanışını ve söndürme çalışmalarını çaresizlik içinde izledi.

Yangın söz konusu hafif ticari aracın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Etiketler: Konya, araç, akü, akü takviyesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER