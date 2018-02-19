Antalya toplu taşıma bilgilendirme sisteminde hızlı çözüm

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, sorunsuz ve kaliteli bir toplu ulaşım sistemi oluşturulması amacıyla açılan "Toplu Taşıma Bilgilendirme Sistemi" ile vatandaşlar ulaşımda yaşadıkları sıkıntıları "0242 606 07 07" numaralı çağrı merkezine bildiriyor.

Vatandaş 3 saniye içinde muhatap buluyor

Üç saniye içinde kendisine muhatap bulan vatandaş, ilgili birime aktarılıp talebini iletiyor. Durum değerlendirilip, çözüme ulaşıldıktan sonra vatandaş kısa mesaj ile bilgilendiriliyor. Sistemin hizmete girmesinin üzerinden geçen 4 aylık sürede toplam 156 bin 585 çağrı yanıtlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de sistemin hızı ve işlerliğini geçtiğimiz gün yaşanan bir olayda test etti. Yeni Emek Muhtar Evi'nin açılışında Göçerler Mahalle Muhtarı Nadir Doğan, Başkan Türel'e toplu taşıma güzergahı ile ilgili talebini dile getirdi.

Türel, muhtara hemen Toplu Taşıma Bilgilendirme Sistemi'ni arayarak, talebine anında yanıt bulabileceğini, hatta birlikte test edebileceklerini söyledi. Türel'in yanında merkezi arayan Nadir Doğan, hiç beklemeden sorununu iletme imkanı buldu. Talebi alınan muhtarın telefonuna kısa mesaj ile kısa sürede bilgi gönderildi.

Kaynak: AA

