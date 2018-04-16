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Buradasınız : » » Ankara'da 1,5 milyon liralık kaçak cep telefonu operasyonu

Ankara'da 1,5 milyon liralık kaçak cep telefonu operasyonu

Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, ülkeye yasa dışı yollarla getirilen 1,5 milyon lira değerinde 1726 cep telefonu ile aksesuarları ele geçirildi.

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Ankarada 1,5 milyon liralık kaçak cep telefonu operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla cep telefonu ve aksesuarları getirileceğini ve bunların değişik illerde piyasaya sürüleceğini belirledi.

Yapılan takibin ardından ekipler, Pursaklar ilçesinde depo olarak kullanılan adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda M.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Depoda yapılan aramada, 1 milyon 500 bin lira değerinde 1726 cep telefonu, 800 cep telefonu bataryası, 555 şarj aleti, 224 cep telefonu kulaklığı ve 20 tablet ile cep telefonlarına yapıştırılmak için hazırlanmış 602 etiket ele geçirildi.

Gözaltındaki M.K, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: kaçakçılık, cep telefonu, ankara
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