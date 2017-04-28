Ankara'da 1 Mayıs'ta bu yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliği'nce, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Türk-İş, KESK ve DİSK tarafından düzenlenecek etkinlikler dolayısıyla, bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla pazartesi günü Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından açık hava toplantıları düzenleneceği belirtildi.

Türk-İş'in düzenleyeceği programın 10.00-17.00 saatlerinde gerçekleştirileceği, Atatürk Kültür Merkezi yanında toplanarak, kutlamaya başlayacak grubun Anadolu Meydanı'na kadar yürüyeceği ifade edildi.

KESK ve DİSK'in, 11.00-17.00 saatlerinde Cemal Gürsel Caddesi'nde (Yeni Ankara Sokak-Kutlugün Sokak kesişimi) toplanarak, kortej halinde Kolej Meydanı'na yürüyeceği kaydedildi.

Söz konusu kutlamalar dolayısıyla, 1 Mayıs günü saat 08.00'den itibaren, Kazım Karabekir Caddesi ile İstanbul Caddesi kesişiminden Anadolu Meydanı'na kadar, Ulaştırma kavşağı Anadolu Meydanı istikametine dönüş varyantları, Celal Bayar Bulvarı Kazım Karabekir Caddesi’ne giriş varyantları, Beşevler kavşağı Dögol Caddesi girişi, Anıt Caddesi ile Anadolu Meydanı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Ankaray Maltepe Durağı arası ve Anadolu Meydanı’na açılan cadde ve sokakların etkinlikler süresince araç trafiğine kapatılacağı açıklandı.

Ayrıca, Ziya Gökalp Caddesi (Kızılay-Kurtuluş kavşağı arası), Mahmut Esat Bozkurt Caddesi (Libya Caddesi kesişimine kadar), Aksu Caddesi, Prof. Dr. Nusret Fişek Caddesi, Celal Bayar Bulvarı (Adnan Saygun Caddesi-Aksu Caddesi kesişiminden Kurtuluş kavşağına kadar), Kıbrıs Caddesi (Cevher Sokak-Taşkent Sokak kesişiminden Kurtuluş kavşağına kadar), Dumlupınar Caddesi (Gevher Nesibe Caddesi - Geçim Sokak kesişiminden Kurtuluş kavşağına kadar), Cemal Gürsel Caddesi, Kolej Meydanı, Kurtuluş kavşağı ile bu cadde ve kavşaklara açılan cadde ve sokakların da açık hava toplantıları süresince araç trafiğine kapalı olacağı duyuruldu.

Bu güzergahları kullanan vatandaşların, trafiğe kapatılan yol durumunu dikkate almaları gerektiği vurgulandı.