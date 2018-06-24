Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Gazi Öcalan idaresindeki 41 TC 372 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi İstanbul yönü Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak karşı yöne geçti.

Otomobil, karşı yönden gelen Cafer Taşcı idaresindeki 34 EZ 9275 plakalı otomobil ile Ersin Kızılca yönetimindeki 38 JN 715 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası sürücüler Ersin Kızılca, Cafer Taçcı ve Gazi Öcalan ile otomobillerdeki Lamia Aksoy, Esra Aksoy, Suna Kızılca, Gülser Taşcı, Ebru Taşçı ve Ayten Öcalan yaralandı.

Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralılardan 62 yaşındaki Ayten Öcalan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Diğer yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

Ayten Öcalan'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan otoyolun Ankara yönü, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Kaynak: AA