  • 30 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu

Anadolu Otoyolu'nda, İstanbul-Ankara istikameti Bolu Dağı Tüneli mevkisinde Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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Anadolu Otoyolunda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nda İstanbul-Ankara istikameti Bolu Dağı Tüneli mevkisinde yoğunluğa neden oluyor.

Bayram tatili için sabah saatlerinde yola çıkan tatilciler nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul-Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli mevkisinde zaman zaman araç yoğunluğu yaşanıyor.

Bölgede görev yapan Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve karayolları ekipleri, yolda ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Abant ile Kaynaşlı gişeleri ve Bolu Dağı Tüneli, karayolları ekipleri tarafından 87 kamera ile 24 saat gözetleniyor. Yolda yaşanan aksaklıklar kameralar ile tespit edilerek kısa bir süre içerisinde müdahale ediliyor.

Trafik ekipleri ise güzergahta sabit ve seyir halinde radarlı hız kontrolü yapıyor.

Bu arada otoyolun Kocaeli, Sakarya ve Düzce kesiminde ise ulaşım normal seyrinde devam ediyor.

Sağanak ve sis etkili oluyor

Öte yandan otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde gece başlayan sağanak aralıklarla sürüyor.

Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler bölgesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor.

Karayolları ekipleri, sise karşı ışıklı tabelalarla sürücülere uyarılarda bulunuyor.

Etiketler: anadolu otoyolu, bolu dağı tüneli
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