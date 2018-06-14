Anadolu Otoyolu'nda bayram trafiği

Anadolu Otoyolu'nun Gerede mevkisinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı ve yaralanmalı trafik kazaları da uzun araç kuyruklarına neden oluyor.

Otoyolun Ankara-İstanbul yönünde ise ulaşım sakin.

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda bayram süresince tedbirlerini artıracak.

Otoyolda sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılıyor.

Trafik ve kara yolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Otoyoldaki trafik yoğunluğu drone ile de havadan görüntülendi.

Kaynak: AA