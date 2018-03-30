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Aksaray merkezli FETÖ operasyonu: 12 öğretmene gözaltı

5 ilde yürütülen Aksaray merkezli FETÖ operasyonunda, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de olduğu 12 öğretmen gözaltına alındı.

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Aksaray merkezli FETÖ operasyonu: 12 öğretmene gözaltı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin öğretmen yapılanmasına soruşturması kapsamında, Aksaray, İstanbul, Kırşehir, Konya ve Uşak'ta daha önce meslekten ihraç edilenler ile halen aktif görevde bulunan 14 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö, Aksaray
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