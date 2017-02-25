Ağrı'da terör operasyonu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ünün tutuklandığı bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 6 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, bu kişilerin evlerinde yapılan aramada pompalı tüfek, av tüfeği ve kurusıkı tabanca ile çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ünün "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandığı, diğerlerinin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.