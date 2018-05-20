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Ağrı'da PKK'nın yola döşediği patlayıcı infilak etti: 2 şehit

Ağrı'da bölücü terör örgütü PKK üyelerinin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

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Ağrıda PKKnın yola döşediği patlayıcı infilak etti: 2 şehit

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada Doğubayazıt ilçesi İran hudut bölgesindeki piyade sınır karakoluna ikmal için giden askeri aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada, askeri araçtaki bir asteğmen olay yerinde, yaralanan bir erde kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Şehit asteğmenin Ahmed-i Hani Havalimanındaki askeri tören sonrası memleketi Muş'a, şehit erin de baba ocağı Tokat'a gönderileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: şehit, PKK, Doğubayazıt, ağrı
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