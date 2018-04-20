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Buradasınız : » » Ağrı Doğubayazıt'ta kaza: 4 ölü, 3 yaralı

Ağrı Doğubayazıt'ta kaza: 4 ölü, 3 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i çocuk, 4 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

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Ağrı Doğubayazıtta kaza: 4 ölü, 3 yaralı

Ağrı istikametine giden Turgay Turan'ın kullandığı hafif ticari araç, Ağrı-Iğdır karayolunun Doğubayazıt ilçesi Gültepe köyü mevkisinde karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle şarampole düşen Turgay Turan yönetimindeki araçta bulunan Yavuz Turan ile 6 yaşındaki Baran Esen olay yerinde, Şefika Turan ve Fatma Turan da kaldırıldıkları Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Aynı araçtaki sürücünün yanı sıra İsmet Turan ve hamile olduğu belirtilen Gülşen Esen ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen polis, jandarma, 112 Acil Servis, itfaiye ve Doğubayazıt Arama Kurtarma ekipleri tarafından aynı hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Gülşen Esen'in bu hastanede ameliyata alındığı, İsmet Turan'ın ise Ağrı Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: kaza, Doğubayazıt, ağrı
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