Afrin Şehidi Akpınar'ın duygulandıran vasiyeti ortaya çıktı

Afrin bölgesinde şehit olan Akpınar, memleketi Karabük'te binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Zeytin Dalı Harekatı şehitlerini son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı

Şehit Akpınar’ın, tim komutanı olan ve aynı saldırıda yaralanarak tedavi altına alınan silah arkadaşına verdiği 10 Ocak 2018 tarihli mektubu ortaya çıktı. Vasiyetinde ailesinden helallik isteyen Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar Safranbolu’ya defnedilmek istediğini yazdı.

7 Şubat 2018 tarihinde Suriye’nin Afrin bölgesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar mektubunda "Kardeşim senden ricamdır, bana bir şey olana kadar sende saklı kalsın. Kardeşim bu savaş haç ile hilalin, imanla inkarın, hak ile batılın, küfür ve tevhidin savaşıdır. O yüzden anneme, babama, kardeşime, Nur’a söyleyin üzülmesinler kesinlikle, hayatlarının geri kalanını rahat geçirsinler. Anneme o istediği evi alsınlar. Dua etsin arada bir. Üzülmekle hayatını bitirmesin. Babam da, Beyza da haklarını helal etsin üzülmesinler. Nur’a söyleyin ben ona doyamadım. Ama eğer gidersem hakkını helal etsin. Üzülmesin, öbür tarafta birbirimize kavuşacağız İnşallah. Beraber planladığımız gezilecek yerleri gezsin, benim yasımı tutmakla ömür geçirmesin. Aileme iyi baksın. Beni Safranbolu’ya gömsünler kardeşim. Babamlara söyleyin devletin bağladığı aylığın yüzde 10’unu yine Zehra teyzenin oraya versinler. Hakkınızı helal edin" yazdı.

Şehidin yazdığı mektup herkesi duygulandırırken, vasiyet arkadaşları tarafından çerçeveletildi.

Kaynak: İHA