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Buradasınız : » » Afrin gazisine nikah sürprizi

Afrin gazisine nikah sürprizi

Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan ve hastanedeki tedavisinin ardından Kırıkkale'deki babaevine gelen Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldırım, sürpriz törenle nikah masasına oturdu.

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Afrin gazisine nikah sürprizi

Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldırım'ın, Zeytin Dalı Harekatı'ndan önce nikah töreninin olacağını ancak operasyon nedeniyle ertelendiğini öğrenen AK Parti Kırıkkale Milletvekilleri Ramazan Can, Abdullah Öztürk ve Mehmet Demir, Gazi Yıldırım'a sürpriz yaptı.

Piyade Uzman Çavuş Yıldırım'ı babaevinde ziyaret eden milletvekilleri, aileye nikahın kıyılmasını talep etti.
Keskin Belediye Başkan Vekili Bedrettin Yiğit'in nikahlarını kıydığı Yıldırım ve Elif İçinak çiftinin şahitliklerini milletvekilleri Can, Öztürk ve Demir ile Keskin Kaymakamı Muammer Köken yaptı.

Aile cüzdanını çifte veren Milletvekili Öztürk, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin refahı için düşmanlarla gözünü kırpmadan gece gündüz çarpışan kahraman güvenlik mensuplarına minnettarız. Buradaki törende, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanarak gazi olan hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldırım, evliliğe ilk adımı atıyor. Genç çiftimize bir ömür boyu mutluluk diliyoruz.'' diye konuştu.

Yıldırım'ın ailesi de sürpriz dolayısıyla milletvekillerine teşekkür etti.

Nikahın ardından milletvekilleri, gazi Yıldırım ve ailesi ile bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, gazi, afrin
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