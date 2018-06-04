AFAD ekiplerinden 16 yıldır gönüllü dip ve yosun temizliği

Deprem, sel ve benzeri afetler ile yangın, trafik kazası, bina ve ev çökmesi, boğulma vakaları gibi çeşitli olaylarda görev alıp insan hayatını kurtarmak için canla başla çalışan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, doğanın ve hayvanların korunması için de örnek çalışmalara imza atıyor.

AFAD Sivas İl Müdürlüğü dalgıçları, Gürün ilçesinde bulunan ve berrak, turkuaz görüntüsüyle etkileyen Gökpınar Gölü'nde, 16 yıldır gönüllü dip ve yosun temizliği yapıyor.

Dalgıçlar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde de yine temizlik çalışması yaptı.

Türkiye'nin en güzel doğal ve tabiat güzellikleri arasında yer alan Gökpınar'a tüplü dalış gerçekleştiren dalgıçlar, temizlik yaparken su altındaki güzellikleri de izleme fırsatını buluyor.

Temizlik çalışmaları 2002'den beri yapılıyor

AFAD Sivas İl Müdürü Nazif Ekinci, gölü gelecek nesillere daha temiz bırakabilmek adına düzenli olarak balık adamlarla temizlik yaptıklarını anlattı.

"Bu yıl da burada Cumhuriyet Üniversitesi Su Altı, Su Üstü Arama Kurtarma Derneği'nin katılımıyla iki gün kamp yaptık. Arkadaşlarımızla Gökpınar Gölü'nün su altı temizliğini yaptık."

Gölden bugüne kadar içki ve kola şişelerinden tahta kaşığa, "suya girmek ve avlanmak yasaktır" levhasından piknik malzemelerine kadar çeşitli atık malzemeler çıktı.

Metal parayla gölün temizliğini test ediyorlar

Dalgıçların gölde en çok bulduğu şey ise bozuk para. Ekinci de, gölü ziyarete gelenlerin suyun berraklığıyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

"Gölü ziyarete gelenler, 'Gölün suyu o kadar berrak ki bozuk parayı atsan dibe değene kadar görürsünüz.' diyorlar. Buraya gelen insanlar da bunu test ediyorlar. Bozuk parayı atıyorlar ve dibe inene kadar bozuk parayı görmeye çalışıyorlar. Bunun yerine gölün turkuaz mavisini ön plana çıkararak anlatsak belki de bu kirlilik bu kadar olmayacak."

Gölün en büyük özelliği ise 1470 metre rakımda yer alması. Ekinci, 1400 metre rakım geçildiğinde dalışın yüksek irtifa dalışına girdiğini söyledi.

"Dolayısıyla yüksek irtifa dalışı yapılacak ender yerlerden bir tanesi, ben ekibim ile Türkiye'nin çeşitli yerlerinde dalış yaptım ama bu kadar berrak bir suyu başka bir yerde görmedim."

"Türkiye'de yeni yeni tanınan ama eşsiz bir yer"

Ekinci, suyun dibinin masmavi olduğunu ve aslında bu maviliği verenin dip yapısı olmadığını, suyun turkuaz mavisi olduğunu anlattı.

"Burası yaz kış 11 derece, burada doğal bir alabalık da var. Bir de yosunlar arasında yan yan yürüyen böcekler bulunuyor. Bir de 'balık adamlar' girerse onlar oluyor, başka üçüncü bir canlı yok bu gölde. Her şeyi çok doğal."

Gölde birkaç yıl önce ördeklerin olduğunu söyleyen Ekinci, "Ördekler yumurtladıkça suyun içine süzülerek yosunun içine giriyordu, ördek yumurtası topluyorduk. Burada doğa ile iç içesiniz. Türkiye'de yeni yeni tanınan ama eşsiz bir yer" dedi.

AFAD ekibi Şuğul Kanyonu'nda da temizlik yaptı.

Kaynak: AA