Adnan Oktar'ın evlerinden cephanelik çıktı

Adnan Oktar örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 190 kişiden aralarında Adnan Oktar'ın da yer aldığı 169'u tutuklanırken, şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen bazı suç unsurları bugün basın mensuplarına sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesindeki sergide, 96 tabanca, 23 av tüfeği, bunlara ait çok sayıda mermi ile telsiz yer aldı.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 Temmuz'da başlatılan operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 235 kişiden 190'ı yakalanırken, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 169 şüpheli tutuklanmıştı.

Oktar'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma" ve "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmasına karar verildiği bildirilmişti.

Örgüt üyelerine yönelik soruşturma şu suçları kapsıyor:

- Siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suratiyle dolandırıcılık,

- Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,

- Özel hayatın gizliliğini ihlal,

- Resmi belgede sahtecilik,

- Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet,

- Tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma,

- Hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık,

- Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet,

- Rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet,

- Kişisel verilerin kaydedilmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanuna muhalefet

Cinsel istismar, cinsel saldırı, küçük yaşta çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçlamaları da var

Emniyetin yayımladığı bilgi notunda, Adnan Oktar örgütüne yönelik, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamaları da yer alıyor.

Kaynak: AA