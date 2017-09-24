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Adıyaman'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Adıyamanda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı Caddesi Orman binası önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine bazı kişiler yanlarında bulunan silahlarla rastgele ateş açtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel harekat polisleri de bölgeye gönderildi.

Kavgada yaralanan Turgay K, Mahmut M. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Silahla göğsünden yaralanan Mahmut M, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 7 kişi gözaltına alırken, olay yerinde silah ele geçirildi.

Etiketler: yaralı, kavga, Adıyaman, Silahlı Kavga
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