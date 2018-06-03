Adana’da FETÖ operasyonu: 25 Gözaltı

Adana’da silahlı terör örgütü FETÖ'nün yeniden yapılanmasına soruşturma yürütüldü. Soruşturma kapsamında dini duyguları sömürülen ve maddi durumu kötü olan üniversite öğrencilerinin barınması için oluşturulan ve daha önce deşifre olmamış 7 hücre evine operasyon düzenlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 Haziran'da şafak vakti gerçekleştirdiği operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılardan 13’ü, soruşturmaya bakan Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

"İyi Parti Gençlik Kolları Başkanı da var"

Gözaltında bulunan ve sorguları devam eden 12 kişiden birinin ise İyi Parti Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa B. olduğu ortaya çıktı.

Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi’nde 4 kişiyle birlikte gözaltına alınan Sefa B’nin, daha önce de askeri liselere hazırlanan çocukları ders çalıştırma bahanesiyle terör örgütüne kazandırdığı ileri sürüldü. Polis tarafından 4 aydan bu yana teknik ve fiziki takibe alınan Sefa B’nin, 15 Temmuz’daki darbe girişimine rağmen örgütle bağını koparmadığı belirlendi.

"Kaldığı evin de sorumlusu olduğu tespit edildi"

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi de olan Sefa B’nin kaldığı evin de sorumlusu olduğu tespit edildi.

Burada kendisi gibi tıp fakültesi öğrencisi olan 3 kişiyle aynı evi paylaşan Sefa B’nin, üniversiteli gençlerle sohbet toplantıları düzenleyip, onları örgüt saflarına çekmeye çalıştığı, diğer öğrencilerinde örgüte elaman kazandırması için baskı yaptığı ileri sürüldü.

Zanlıların sorgusu devam ederken Bozdoğan, adli tıpa getirilip sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaynak: İHA