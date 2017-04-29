81 ilde 'Huzur-Türkiye-5' uygulaması yapıldı

Türkiye genelinde polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin katılımıyla dün akşam yapılan "Huzur-Türkiye-5" uygulamasında, aranan bin 628 kişi yakalandı. Denetimlerde 82 araç, 41 tabanca, 35 av tüfeği, 38 kurusıkı tabanca, 20 bin 233 paket kaçak sigara ve 469 litre kaçak içki ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamaya göre, Türk Polis Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca eş zamanlı olarak dün akşam 81 ilde stratejik öneme sahip bölgeler ile umuma açık yerlerde "Huzur Türkiye Uygulaması" gerçekleştirildi.

EGM koordinesinde yapılan ve 5'incisi düzenlenen uygulamada, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacında olanların caydırılması, aranan kişi ve araçların yakalanması amaçlandı.

Uygulamayı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Ali Çardakçı, Sahil Güvenlik Komutanlığı İstihbarat Başkanı Albay Cemal Rıza Kızıldağlı ve birçok birim amiri EGM Koordinasyon Merkezinden canlı takip etti.

Asayiş, terör, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, narkotik, deniz ve havacılık şubelerinden 13 bin 348 ekipte görevli 71 bin 705 personelin katıldığı çalışmalarda 16 hava aracı, 92 deniz aracı ve 374 dedektör köpeği de kullanıldı.

Şehir giriş ve çıkışları ile merkezlerinde önceden tespit edilen 6 bin 905 hassas noktada yapılan uygulamalarda 633 bin 772 kişi kontrol edildi, aranan bin 628 kişi yakalandı.

Çeşitli nedenlerle 501 kişi gözaltına alındı, bin 261 kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

Yol denetimlerinde 192 bin 748 araç kontrol edilerek aranan 82 araca el konuldu. Eksiklikleri nedeniyle 9 bin 596 araca cezai işlem uygulandı, bin 711 araç trafikten men edildi.

İş yerlerine yönelik denetimlerde, kontrol edilen 20 bin 861 iş yerinden bin 809'u hakkında cezai işlem, 47'sine de kapatma işlemi uygulandı.

Kişilerin üstlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 41 tabanca, 35 av tüfeği, 478 mermi, 18 kesici delici alet, 38 kurusıkı tabanca, 433 gram eroin, 1 kilo 72 gram esrar, 114 gram bonzai, 20 kök Hint keneviri, 2 kilogram metamfetamin, 12 captagon, 20 bin 233 paket kaçak sigara, 469 litre kaçak içki, 3 bin 190 litre kaçak motorin ve 53 sikke ele geçirildi.

5 uygulamada, aranan 6 bin 370 kişi yakalandı

Sorunsuz bir şekilde başarıyla tamamlanan uygulamalardan vatandaşların da oldukça memnun kaldığı belirtildi.

Bugüne kadar farklı tarihlerde 5 kez düzenlenen Huzur Türkiye uygulamalarında 2 milyon 396 bin 882 kişi kontrol edilerek, aranan 6 bin 370 kişi yakalandı.

Bazı nedenlerle 3 bin 286 kişi gözaltına alındı, 6 bin 315 kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

Yol denetimlerinde 663 bin 882 araç kontrol edilerek aranan 266 araca el konuldu.

Eksiklikleri nedeniyle 26 bin 783 araç hakkında cezai işlem uygulandı, 6 bin 770 araç ise trafikten men edildi.

İş yerlerine yönelik denetimlerde, kontrol edilen 89 bin 782 iş yerinden 5 bin 888'i hakkında cezai işlem, 4 bin 616'sına kapatma işlemi yapıldı.

Aramalarda, uzun namlulu iki silah, 290 tabanca, 280 av tüfeği, 5 bin 192 mermi, 529 kesici delici alet, 233 kurusıkı tabanca, 1 kilo 389 gram eroin, 15 kilo 675 gram esrar, 378 gram bonzai, 20 kök Hint keneviri, 2 kilo 120 gram metamfetamin, 2 bin 148 captagon, 145 bin 413 paket kaçak sigara, 5 bin 629 litre kaçak içki, 686 kaçak cep telefonu, 161 sikke, 3 bin 190 litre kaçak motorin ve 9 ton 880 kilogram menşei belirsiz et ele geçirildi.

