700 yıllık tarihi cami restore ediliyor

Tamamı ahşap olan ve Osmanlı döneminde inşa edilen caminin restorasyon çalışmalarına yaklaşık bir yıl önce başlandı.

Yapıldığı dönemde 9 köye hizmet veren cami, çalışmaların tamamlanmasının ardından cuma ve bayram namazlarında hizmet verecek.

Yığılca Müftüsü Mehmet Nerkiz, çalışmalar hakkında, camilerin restorasyonu açısından güzel çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yapılan caminin 700 yıllık tarihi geçmişi olduğunu aktaran Nerkiz, şunları kaydetti:

"Ecdadımız Osmanlı Devleti'nin kurucularından Orhangazi hazretlerinin Bilecik çevresi ve bu yörelerde yaşamış olmasından dolayı onun adına yapılmış olan bu camilerimizde 50 yıl öncesine kadar çevre köyler toplanıp bu camilerde cuma ve bayram namazlarını kılıyorlardı. Zamanla her köy kendi camilerini yapınca kendi camilerinde namazlarını kılmaya başladılar. Kadrosuz kalan bu camilerimiz zamanla tahrip oldu ve bakımsızlıktan dolayı harap haline geldi. Allah devletimizden ve devlet idarecilerimizden razı olsun, bu camilerimizi tekrar ihya etmek amacı ile restore ettiler."

Çalışmaların kademeli olarak devam ettiğini anlatan Nerkiz, ilçe müftülüğünce zaman zaman restore edilen camileri ziyaret ederek takibini yaptıklarını anlattı.

Gaziler köyü muhtarı Yaşar Akbaş da caminin daha önce 9 köyün halkına hizmet verdiğini söyledi.

Caminin sosyal anlamda vatandaşın bir araya gelmesini de sağladığını anlatan Akbaş, "Bizim köylü hanımlarımız cuma namazından çıkanlara yumurta, börek gibi yemekler ikram ederlerdi. Bu şekilde burada her cuma bir bayram oluşurdu. Tarihimizden bu yana bizlere kadar dayanan bu geleneği, restore çalışmalarının ardından bizler de devam ettireceğiz. Bizler köy halkı olarak misafirlerimize cuma günleri burada ikramlar yapıyoruz." diye konuştu.

Caminin tarihinin 700 yıla dayandığını belirten Akbaş, güzel bir açılış ile burada cuma ve bayram namazlarını devam ettireceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA