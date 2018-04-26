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Buradasınız : » » 5 ilde İstanbul merkezli kalpazan operasyonu: 15 gözaltı

5 ilde İstanbul merkezli kalpazan operasyonu: 15 gözaltı

5 ilde İstanbul merkezli sahte para basan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

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5 ilde İstanbul merkezli kalpazan operasyonu: 15 gözaltı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para basan şüphelilere yönelik bu sabaha karşı 5 ilde İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon başlattı.

Polis ekipleri, yaptığı soruşturma sonucu 5 ilde 25 şüpheliyi tespit etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Örgüte Üye Olmak”, “Parada Sahtecilik” gibi suçlamalar nedeniyle aranan şüphelilerin yakalanması için  İstanbul, Samsun, Gaziantep, Antalya ve Balıkesir'de bulunan 38 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis, suç örgütü üyesi 15 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin bazı adreslerdeki işlemlerinin devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda sahte para yapımında kullanılan para kağıdı, basımı tamamlanmış fakat kesilmemiş 50, 100 ve 200 liralık balyalar halinde paralar ile para basımında kullanılan yazıcılar ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: sahte para basımı, kalpazan operasyonu, İstanbul
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