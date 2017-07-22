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25 ülkenin büyükelçisi Kütahya'da

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce Kütahya'da Aizanoi Antik Kenti'nde düzenlenecek "Senfonik Türküler Konseri"ni 25 ülkenin büyükelçisi izleyecek.

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25 ülkenin büyükelçisi Kütahyada

Kültür ve Turizm Bakanlığının organizasyonuyla 25 ülkenin büyükelçisi, kentin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımı için Kütahya'ya geldi.

Organizasyon kapsamında Makedonya, Tayland, Ruanda, Brezilya, Kanada, Filipinler, Güney Afrika, Letonya, Moritanya, Vatikan, İsrail, İspanya, Kostarika, Güney Kore, Danimarka, KKTC, Güney Sudan, Çin, Polonya, Afganistan, Pakistan, Brunei, Guatemala, Lübnan ve Kosova'nın büyükelçileri, Germiyan Sokağı'ndaki tarihi konaklar, çini atölyeleri, tarihi Ulu Cami ve Kütahya Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın da katıldığı tanıtım gezisine Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti Kütahya milletvekilleri Mustafa Şükrü Nazlı, İshak Gazel ve Vural Kavuncu da katıldı.

Büyükelçiler, Çavdarhisar ilçesindeki, Aizanoi Antik Kenti'nin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce bugün gerçekleştirilecek "Senfonik Türküler Konseri"ni takip edecek. AA

Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Mü, Senfonik Türküler Konseri
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