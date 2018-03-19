2018, Hasan Celal Güzel yılı olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Hasan Celal Güzel'in sadece siyaset için değil Türkiye için çok önemli bir kayıp olduğunu dile getirdi.

Her yılı, bir kültür ve sanat insanıyla ilgili bir yıl ilan edeceklerini açıklayan Bakan Kurtulmuş, "2018 yılını Hasan Celal Güzel yılı ilan edeceğiz. Çeşitli etkinlikler yapacağız" dedi.

"Hasan Celal Güzel'in ülkenin nadide kişilerinden birisi olduğunu" ifade eden Bakan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Milletin dertleriyle dertlenen büyük bir dava adamıydı. Bizim uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Kendisini kaybetmiş olmaktan dolayı büyük bir üzüntü duyuyoruz. Milletimizin her ferdi onu özellikle 28 Şubat dönemindeki dik duruşuyla hatırlayacaktır. Çoğu insanın kaçacak delik aradığı bir ortamda, Hasan Celal Güzel büyük bir fedakarlıkla ortaya çıkarak millete zulüm edilmesine mani olmaya çalıştı. O baskıcı zorbalara karşı sonuna kadar direndi. Darbelere karşı duruşuyla bilinen yönüyle halkımız tarafından 'Tank Hasan' diye isimlendirildi. Aynı şekilde 15 Temmuz sonrasında FETÖ eşkıyalarına karşı gösterdiği tavırla hepimizin yüreklerinde unutulmaz bir yer inşa etti. Allah rahmet eylesin."

Hasan Celal güzel için yarın Meclis'te devlet töreni düzenlenecek. Güzel, Hacı Bayram Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.

Denizli'de fizik tedavi amaçlı gittiği bir termal otelde rahatsızlan eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, ilk müdahalenin ardından dün Ankara'ya sevk edilmişti. Akciğer enfeksiyonu ve bağırsak problemi tanısıyla Güven Hastanesi'nde tedavi altına alınan Güzel, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA