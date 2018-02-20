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2018 çocuk işçiliği ile mücadele yılı ilan edildi

2018 yılı Başbakanlık Genelgesi ile "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı" ilan edildi. Genelgeyle çocuk işçiliği ile mücadeleye ilişkin duyarlılığının artırılması amaçlanıyor.

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2018 çocuk işçiliği ile mücadele yılı ilan edildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı", Başbakanlık genelgesi ile yürürlüğe girdi.

Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede, çocuk işçiliğin, küresel ve ulusal çapta önemli sorunların başında geldiği yer aldı.

Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda, "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı" yürürlüğe konuldu.

Program kapsamında, çocuk işçiliğini önlemeye yönelik temel stratejiler, faaliyetler ve bunlardan sorumlu olan, iş birliği yapılacak kurum ve kuruluşlar ile faaliyetlerini tamamlanma süreleri açıklandı.

Programda yer alan faaliyetlerin takibi yılda iki kez düzenlenecek İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantıları aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: çocuk işçi, Çalışma Bakanlığı
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