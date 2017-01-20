2017 yılının yurt dışı harcırahları belli oldu

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar" ile "Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve başbakana KKTC'ye yaptıkları yurt dışı gezileri için 186,90 lira gündelik ödenecek.

Söz konusu tutar, genelkurmay başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkanları, başbakanlık müsteşarı gibi kamu görevlileri için 150,60 lira, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı, bakanlık müsteşarları, milli güvenlik kurulu genel sekreteri, başbakanlığa bağlı müsteşarlar düzeyindeki kamu görevlileri için 131,25 lira oldu. Memur ve hizmetlilerden aylık veya kadro derecesi 1 olanlar için 112,54 lira, 2-4 arasındakiler için 93,77 lira, 5-15 arasındakiler için 75,05 lira ödenecek.

Yurt dışına veya yurt dışındayken başka bir yere sürekli veya geçici görevle ya da tedavi amacıyla gönderilenler için ilgili ülke para birimi cinsinden gündelik tutarları da belirlendi.

Bu kapsamda TBMM Başkanı ve başbakana yurt dışı gezilerinde ödenecek harcırahlar ABD için 220 dolar, Almanya için 198 avro, İngiltere için 139 sterlin, Fransa için 192 avro, Japonya için de 37 bin 801 yen olacak.