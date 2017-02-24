  • 24 ŞUBAT 2017, CUMA

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Buradasınız : » » 2 ilde kaçak göçmen operasyonu

2 ilde kaçak göçmen operasyonu

Edirne ve Balıkesir'de yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalıştığı belirlenen 115 kişi yakalandı.

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2 ilde kaçak göçmen operasyonu

Edirne'nin İpsala ilçesinde bir kamyonette yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalıştığı belirlenen 82 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri merkeze bağlı Yenikadın köyü ile İpsala ve Meriç ilçesinde yaptıkları kontrollerde sınırı yasa dışı yollardan geçmeye hazırlanan Irak, Pakistan, Afganistan, Fas ve Suriye uyruklu 82 kişi tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, Edirne Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. 

Balıkesir 

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 33 yabancı uyruklu ile yurt dışına kaçışı organize ettikleri ileri sürülen 5 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükköy Mahallesi Tekev mevkisinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, Gine, Somali, Mali, Küba, Fas, Irak, Kongo ve Suriye uyruklu biri çocuk 33 kaçak ile bu kişilerin yurt dışına kaçışını organize ettikleri öne sürülen A.Ö, E.A, F.Ö, H.K. ve E.A. yakalandı.

Operasyon kapsamında, 2 panelvan minibüs, 2 otomobil, bir tabanca, 7 fişek, 8 can yeleği ve bir şişme bota el konuldu.

Etiketler: İpsala, Edirne, 82 kaçak
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